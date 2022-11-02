С 3 по 6 ноября изменится график движения пригородные поездов на Северо-Западе

С 3 по 6 ноября изменится график движения пригородные поездов на Северо-Западе
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Расписание пригородных поездов в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях будет изменено с 3 по 6 ноября. Изменения связаны с празднованием Дня народного единства.

Как сообщили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» (АО «СЗППК»), пять поездов на нескольких направлениях Октябрьской железной дороги будут отменены. Также будут назначены три дополнительных состава.

Из-за праздничных выходных в четверг, 3 ноября, пригородные поезда будут следовать по Петербургу, Ленинградской и Новгородской областям по пятничному графику. 4 и 5 ноября поезда будут перемещаться по графику субботы, а 6 ноября – в соответствии с воскресным расписанием.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что в Петербурге в 2023-2024 годах собираются удвоить темпы ввода школ. Об этом сообщили на заседании XX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»

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С 3 по 6 ноября изменится график движения пригородные поездов на Северо-Западе
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