В Петербурге в 2023-2024 годах собираются удвоить темпы ввода школ

В Петербурге в 2023-2024 годах будут открывать больше школ. На данный момент в городе дефицит образовательных учреждений.

В Петербурге в 2023-2024 годах планируют ускорить темпы ввода в эксплуатацию общеобразовательных школ. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания XX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», в котором приняли участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, и депутаты Госдумы. Информацией об этом поделились в пресс-службе Смольного.

В Северной столице из-за стремительной застройки появилась нехватка объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ. Поэтому было решено ускорить их ввод в эксплуатацию, чтобы у жителей новостроек была возможность беспрепятственно устроить детей в учреждения. К 2025 году темпы снизятся.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Центральном районе Петербурга впервые отремонтируют три школы из списка объектов культурного наследия. Власти Петербурга капитально отремонтируют три школы в исторических зданиях Центрального района.