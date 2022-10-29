В Центральном районе Петербурга впервые отремонтируют три школы из списка объектов культурного наследия

Власти Петербурга капитально отремонтируют три школы в исторических зданиях Центрального района.

По данным пресс-службы Смольного, глава администрации Центрального района Елена Федорова объявила о реставрации трех зданий-объектов культурного наследия: гимназии № 166, а также школ № 181 и № 321. Учреждения заключили контракты на разработку проектно-сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту и реставрации исторических зданий.

Федорова отметила, что работы такого характера будут проведены в этих школах впервые – все перекрытия и основания в зданиях сохранились с XIX–начала XX века.

«В новых районах мы строим современные школы — с бассейнами, спортзалами, спортивными площадками. Реконструкция исторических школьных зданий позволяет сделать их более удобными, более современными. Перед городским правительством поставлена задача разработать программу модернизации средних учебных заведений в центральных районах, и мы уже приступили к ее решению. Все наши ребята должны учиться в достойных условиях», — отметили в петербургском правительстве.

Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта школ должна быть завершена до 15 декабря 2023 года, после чего здания будут поэтапно закрываться на капремонт и реставрацию. На время ремонта учащихся переведут в другие школы Центрального района.

Кроме того, в 2023 году администрация Центрального района планирует провести ремонтные работы в 20 образовательных учреждениях.

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