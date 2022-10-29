В Невском районе Петербурга построят детский сад на 100 детей

В Невском районе Северной Столицы появится детский сад на 100 воспитанников.

По данным пресс-службы Смольного, власти Петербурга подписали постановление правительства «О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Санкт-Петербурга нежилых помещений по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 84, корп. 2, строение 1, помещения 1Н, 33Н, 34Н».

Данным постановлением учреждается строительство нового дошкольного образовательного учреждения в Невском районе. Планируется, что детский сад займет площадь 1686 кв. м. Нежилые помещения для сада расположены на первом, втором и третьем этажах двадцатисемиэтажного жилого дома.

Детский сад сможет принять 100 воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет. Для детей в возрасте 1,6 до 3 лет планируется открытие двух групп ясельного возраста, а для детей в возрасте от 3 до 7 лет — трех групп общеразвивающей направленности.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Приморском районе Петербурга построят школу и детский сад на 1000 мест.