27 компаний будут оказывать услуги социального такси в Петербурге в 2023 году

В Санкт-Петербурге в 2023 году услуги социального таски будут оказывать 27 компаний. Такие данные были опубликованы в telegram-канале Комитета по транспорту.

Социальное такси являются дополнительной меры поддержки маломобильных жителей Северной столицы. Часть стоимости на поездку до социального учреждения оплачивается из городского бюджета.

«Перевозку маломобильных граждан до социально значимых учреждений будут осуществлять 1897 стандартных и 47 специально оборудованных автомобилей», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все транспортные средства, используемые в рамках оказания услуг социального такси, осмотрели сотрудники ГИБДД. Автомобили соответствуют требованиям действующего законодательства.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что правительство Петербурга премирует более 200 полицейских. Предполагается, что так правоохранители будут замотивированы улучшать свои профессиональные навыки.