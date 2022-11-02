Правительство Петербурга премирует более 200 полицейских

Больше 200 лучших полицейских Санкт-Петербурга получат премии. Так правоохранителей планируют мотивировать повышать свои профессиональные навыки.

Как сообщает телеканал 78, на ежегодную премию могут рассчитывать сотрудники и работники ГУ МВД и управления на транспорте МВД по СЗФ, а также управления Северо-Западного округа войск Росгвардии и Службы охраны по СЗФО ФСО.

В 2022 году премии в размере 25 тысяч рублей каждая получат 220 сотрудников правоохранительных органов. Такая практика должна положительно повлиять на уровень подготовки и профессиональные навыки сотрудников соответствующих ведомств.

Ранее Gazeta.spb сообщила, что ЗакС во втором чтении одобрило две поправки в бюджет Петербурга на 2022 год. Одна из них предусматривает перераспределение средств на строительство транспортных объектов.