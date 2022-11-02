Правительство Петербурга премирует более 200 полицейских

Правительство Петербурга премирует более 200 полицейских
Фото: Baltphoto

Больше 200 лучших полицейских Санкт-Петербурга получат премии. Так правоохранителей планируют мотивировать повышать свои профессиональные навыки.

Как сообщает телеканал 78, на ежегодную премию могут рассчитывать сотрудники и работники ГУ МВД и управления на транспорте МВД по СЗФ, а также управления Северо-Западного округа войск Росгвардии и Службы охраны по СЗФО ФСО.

В 2022 году премии в размере 25 тысяч рублей каждая получат 220 сотрудников правоохранительных органов. Такая практика должна положительно повлиять на уровень подготовки и профессиональные навыки сотрудников соответствующих ведомств.

Ранее Gazeta.spb сообщила, что ЗакС во втором чтении одобрило две поправки в бюджет Петербурга на 2022 год. Одна из них предусматривает перераспределение средств на строительство транспортных объектов.

денежные премии деньги правоохранительные органы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Правительство Петербурга премирует более 200 полицейских
Новым аудитором Контрольно-счетной палаты Петербурга выбрали Дмитрия Филатова
Новогодние елки в Петербурге: первая уже стоит у метро Озерки
ЗакС во втором чтении приняло поправки в бюджет Петербурга на 2022 год
По факту взрыва в ЖК в Колпино возбуждено уголовное дело
Суд Петербурга прекратил дело против закона о реновации
Базовый набор продуктов в Петербурге оказался самым дорогим в России
Синоптик Колесов: выходные в Петербурге будут холодными из-за антициклона