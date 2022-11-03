При очистке пруда в Колпино нашли женские ноги

Днем 2 ноября при очистке Ижорского пруда в Колпино из воды извлекли черную сумку, в которой находились фрагменты женских ног. По мнению экспертов, до этого они 9-13 дней провели в воде.

Как стало известно Gazeta.spb, в 12:27 правоохранители получили информацию от водителя ГУП «Экстрой», что при очистке Ижорского пруда, располагающегося на улице Анисимова 3, из воды была извлечена сумка с фрагментами женских ног внутри. Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия в 13:05. Территория вокруг водоема оборудована камерами наблюдения Городского мониторингового центра, идет изучение записи.

Также отмечается, что на месте происшествия правоохранители изъяли пеноблок, фрагмент асфальтного покрытия и матерчатую сумку черного цвета. Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге будут судить мужчину, обвиняемого в двойном убийстве и покушении. Уголовное дело было передано в суд, где будет рассмотрено по существу.