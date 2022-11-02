В Петербурге будут судить мужчину, обвиняемого в двойном убийстве и покушении

Следственный отдел по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Санкт-Петербургу, ранее судимый 23-летний обвиняемый не позднее 1 ноября 2021 года находился в одном из домов на улице Суворова. По данным следствия, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Из-за личной неприязни злоумышленник нанес множество ударов ножом двум своим знакомым и матери одного из них. Из-за ранений мужчина и женщина скончались на месте. Потерпевшему, в свою очередь, была оказана своевременная медицинская помощь.

Уголовное дело было передано в суд, где будет рассмотрено по существу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в отношении жителя Петербурга, похитившего ребенка, возбудили уголовное дело. По мнению комиссии экспертов, мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством.