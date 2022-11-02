В отношении жителя Петербурга, похитившего ребенка, возбудили уголовное дело

Прокуратура Невского района направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего петербуржца, который похитил несовершеннолетнего.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, фигурант уголовного дело днем 6 августа 2022 года увел ребенка с детской площадки в свою квартиру. Обвиняемый убедил мальчика, что хочет посмотреть с ним мультфильмы, а также угостить сладостями и мороженным.

Похитителя задержали в тот же день сотрудники правоохранительных органов. Несовершеннолетнего, здоровью которого не был причинен вред, вернули к семье.

Комиссия экспертов пришла к выводу, что мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством и не осознавал общественную опасность своих действий.

«Уголовное дело направлено в Невский районный суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера», – добавили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

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