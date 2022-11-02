В Петербурге госпитализировали школьницу с множественными ранами

В Петербурге госпитализировали школьницу с множественными ранами
Фото: Pxhere

В детскую больницу №5 Фрунзенского района доставили несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии.

Во вторник, 1 ноября, в 23:41 полицейские Фрунзенского района Санкт-Петербурга получили сообщение из детской больницы №5. Согласно поступившей информации, несовершеннолетняя петербурженка, 2008 года рождения, была госпитализирована с множественными травмами.

Как стало известно Gazeta.spb, врачи обнаружили у школьницы, стоящей на учете в психоневрологическим диспансере, множественные раны в области тазобедренного сустава и бедра. Информации о возбуждении уголовного дела не поступало.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Тосно застолье знакомых привело к ссоре, окончившейся ножевым ранением и последующей госпитализацией. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

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