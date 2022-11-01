В Тосно попойка двоих приятелей закончилась ножевым

В Тосно застолье знакомых закончилось ножевым и госпитализацией. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 31 октября, в полицию Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение от местной жительницы, заявившей, что в доме 8 по улице Станисловского в Тосно мужчину ударили ножом. На вызов выехал наряд правоохранителей.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие полицейские установили, что 43-летнего пострадавшего ударил ножом в бок его 46-летний безработный знакомый во время ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков. Раненого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали кладовщика, до полусмерти изрезавшего ножом кассира «Дикси» в Мурино. Во Всеволожском районе Ленобласти на работника магазина напал неизвестный агрессор с ножом. Возбуждено уголовное дело.