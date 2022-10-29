В Петербурге задержали кладовщика, до полусмерти изрезавшего ножом кассира «Дикси» в Мурино

Во Всеволожском районе Ленобласти на работника магазина напал неизвестный агрессор с ножом. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 27 октября в полицию поступило сообщение о том, что в городе Мурино, у дома по Привокзальной площади на мужчину напали с ножом.

В результате выезда на место происшествия наряд полиции обнаружил 21-летнего продавца-кассира магазина «Дикси» с ножевыми ранениями. Мужчина рассказал, что его ударил ножом неизвестный во время внезапно возникшей ссоры.

Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с сочетанной травмой головы, шеи, груди, живота, множественными резаными ранами лица, шеи, множественными проникающими в плевральную полость колото-резаными ранениями груди, двусторонним пневмотораксом и множественными непроникающими ранениями живота.

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по части 3 статье 30 и части 1 статье 105 УК РФ (покушение на убийство).

На следующий день в 03:30, в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппа смогла задержать подозреваемого в совершении преступления у дома по Гатчинской улице — им оказался кладовщик компании, производящей сухие строительные смеси.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания, а с места преступления изъяли смывы вещества бурого цвета.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что друг с сайта знакомств под утро изрезал жителя Мурино.