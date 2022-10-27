Друг с сайта знакомств под утро изрезал жителя Мурино

Житель Мурино и представить не мог, чем обернется для него знакомство в интернете.

Мужчина периодически приезжал на ночь к новому другу. Но один инцидент за две недели со дня знакомства закончился серьезными ножевыми ранениями и, очень вероятно, уголовным делом.

Как стало известно Gazeta.SPB, 26 октября около 07:08 утра в правоохранительные органы Всеволожского района поступило сообщение от 40-летнего мужчины, что в Мурино на Шувалова, 7 ему нанесли ножевые ранения.

На месте происшествия специалисты задержали 26-летнего молодого человека, проживающего по указанному адресу. По версии следствия, на фоне внезапно возникшей неприязни он нанес ножевое ранение неработающему заявителю, который примерно 3 раза приезжал в гости к новому знакомому и в последствии тут же проживающему около недели.

У пострадавшего диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости, пневмоторакс и сочетанную травму груди и живота, а также колото-резаное ранение грудной клетки слева с повреждением хрящевой части 8 ребра. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в Токсовкую городскую больницу.

Нападавшего гражданина задержали и доставили в отделение, после чего составили протокол. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранители задержали петербуржца, который в очередной раз нанес матери увечья. На этот раз все оказалось еще хуже, чем в июле текущего года.