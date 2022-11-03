В ночь на 5 ноября в Петербурге не будут разводить мосты

Развод мостов в ночь с 4 на 5 ноября отменили в Санкт-Петербурге из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

В организации напомнили, что, согласно постановлению правительства Северной столицы «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», развод мостов не осуществляется в дни праздников, отмечаемых в Российской Федерации.

В соответствии с этим документом, мосты не разводятся в День народного единства, в период майских праздников, а также в День России, отмечаемый 12 июня.

Также в пресс-службе «Мостотреста» добавили, что навигационный период для разводки Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов, расположенных на рукавах Невы, завершается в ночь на 15 ноября».

Разводка мостов, расположенных на Неве, а также Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября. Исключением является Биржевый мост, сейчас его ремонтируют.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петроградском районе ограничат движение из-за фестиваля «Чудо света» с 4 по 6 ноября.