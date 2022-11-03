Число алкомаркетов в Петербурге продолжает расти

В Санкт-Петербурге продолжают появляться специализированные алкогольные магазины. Темпы их появления остались без изменения с 2021 года.

Как сообщает МК в Питере, лидирующие позиции за первые шесть месяцев текущего года заняли сети «Красное и Белое» и «ВинЛаб», число магазинов в составе которых увеличилось на 163,4 % и 326,5 % соответственно.

Также отмечается, что на рынке появляются новые игроки. Тем не менее, считают эксперты, в будущем темпы появления алкомаркетов снизятся. Их могут занижать искусственно во избежание обострения конкуренции между точками одной сети.

Серьезное влияние на рынок оказало сокращение ассортимента. Уход ряда крупных производителей в некоторых сегментах крепкого алкоголя из России привело к тому, что рынок уменьшился на 50%. В то же время объемы производства отечественного алкоголя продолжают расти. Прибавка уже составляет от 10% до 60%.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что базовый набор продуктов в Петербурге оказался самым дорогим в России.