Disney сжигает мосты: российское агентство требуют удалить сведения о партнерстве

Disney сжигает мосты: российское агентство требуют удалить сведения о партнерстве
Фото: unsplash

Кинокомпания Disney выдвинула кастинговому агентству YouHollywood требование удалить упоминания о сотрудничестве. Компания не хочет ассоциироваться с российским бизнесом.

«Мы получили требование от Disney (США), чтобы наше актерское агентство YouHollywood стерло упоминания о сотрудничестве, потому что “не хотят ассоциировать себя с российским актерским агентством”», – рассказал РИА Новости основатель и владелец агентства Александр N.

По его словам, от агентство требуют упоминания о сотрудничестве с Disney на сайте IMDb и их собственном. Ранее YouHollywood помогало компании проводить кастинг в России на главные роли в фильм «Питер Пэн», релиз которого запланирован на 2023 год.

Также российское агентство принимало участие в таких проектах как «Эйфория», «Люди Икс: новые мутанты», «Ответный удар» и «Ханна». В настоящий момент российское агентство изучает юридическую сторону вопроса и подчиняться Disney не планирует.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что «Ленфильм» снимет фэнтезийный сериал о русских богатырях. Цель авторов – адаптировать и модернизировать сюжеты и героев для молодежной аудитории

Disney бизнес в россии


 

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