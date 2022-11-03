«Ленфильм» снимет фэнтезийных сериал о русских богатырях

«Ленфильм» снимет фэнтезийных сериал о русских богатырях
Фото: unsplash

В киностудии «Ленфильм» ведется работа над сценарием фэнтези-сериала «Витязи», повествующего о русских богатырях, доживших до современности. Проект выиграл грант Института развития интернета.

«“Витязи” — исследование этого бескрайнего сказочного пространства, поиск мотивов, созвучных и понятных современным зрителям» – отметил председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук.

Как сообщили на официальном сайте киностудии, сериал представляет собой жанровый эксперимент, в котором используются герои и сюжеты отечественного фольклора.

Авторы «Витязей» хотят показать зрителям, что через них можно создать не менее интересный проект, чем западные «Мстители» или «Хранители». Их цель – адаптировать и модернизировать сюжеты и героев для молодежной аудитории, чтобы Илья Муромец или Змей Горыныч сравнились по популярности с героями блокбастеров.

Ранее Gazeta.sbp сообщала, что сыгравший Геральта в «Ведьмаке» от Netflix Генри Кавилл уступит главную роль Лиаму Хемсворту. Сервис не уточнил причины ухода актера.

"ленфильм" федор бондарчук


 

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