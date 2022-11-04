Россиян продолжили мобилизовывать после окончания частичной мобилизации

Жителей России продолжили призывать несмотря на окончание частичной мобилизации. Дело в том, что юридически она продолжается.

В Карелии местных жителей продолжили мобилизовывать после заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. По словам главы региона Артура Парфенчикова, причина в том, что после возвращения ошибочно призванных мужчин с отсрочкой, которую не учел военкомат, на их место пришлось призывать новых.

Как сообщает «Ямал-1», адвокат Владимир Трингин отметил, что главы регионов имеют право на такие действия, так как официального Указа президента о завершении частичной мобилизации все еще нет. Юридически, она продолжается. По словам эксперта, резервисты будут постепенно набираться на службу, в том числе и в порядке ротации. Призывать будут только обладателей боевого опыты и учетной специальности.