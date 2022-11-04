Автоэксперт рассказал, как подготовить автомобиль к длительной поездке

Автоэксперт рассказал, как подготовить автомобиль к длительной поездке
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Специалист раскрыл, как подготовиться к путешествию на машине. Советы помогут и в коротких поездках.

Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», поделился, как подготовить свою машину к путешествию. Прежде всего, шины должны подходить по сезону. Также нужно обновить «омывайку», если вместо нее вода— ее следует заменить на «незамерзайку», чтобы не возникло проблем при минусовой температуре. При необходимости стоит обновить аккумулятор.

Как сообщает RT, водителям посоветовали поменять щетки стеклоочистителя, и дворники при их неисправности. Специалист подытожил, что даже за 300 км от дома не следует уезжать без «запаски» и двухлитровой бутылки воды. Мыльница и тряпка также не будут лишними.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автоэксперт рассказал, почему опасно покупать зимнюю резину с рук. Дело в том, что в Петербурге уже начинаются заморозки.

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