Над дамбой в Кронштадте заметили самую большую хищную птицу Северной Европы – орлана-белохвоста

Над дамбой в Кронштадте заметили самую большую хищную птицу Северной Европы – орлана-белохвоста
Фото: Baltphoto / Рафаэль Карапетян

Краснокнижного пернатого хищника заметили в Кронштадте. Орлан-белохвост парил над дамбой.

В небе над дамбой в Кронштадте была замечена самая большая птица Северной Европы – орлан-белохвост, занесенный в Красную книгу России. Всего в Северо-Западном регионе насчитывается 30 пар этих пернатых хищников. Информацией об этом поделился биолог Павел Глазков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Главная примета орлана-белохвоста среди других плотоядных птиц – ярко-желтый клюв. Размер его крыльев может достигать 2,5 метров. «Белохвостом» птицу прозвали из-за хвоста, который окончательно светлеет ко взрослому возрасту – шести годам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биолог Глазков не удивился появлению дикого гуся в Парке Героев-пожарных. Вероятно, пернатый отстал от стаи и решил отдохнуть в Петербурге.

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