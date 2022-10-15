Биолог Глазков не удивился появлению дикого гуся в Парке Героев-пожарных

На Южном шоссе в Петербурге в Парке Героев-пожарных появился редкий белолобый гусь. Биолог Глазков прокомментировал неожиданное появление пернатого гостя.

Биолог Павел Глазков в группе «Каждой твари по паре» социальной сети «ВКонтакте» рассказал о необычном госте Северной Столицы — горожане заметили редкого белолобого гуся в Парке Героев-пожарных на Южном шоссе.

«Удивительно, что дикий гусь совершенно не боится людей, что вызывает удивление у городских жителей! Он, видимо, никогда не видел человека и не понимает, что тот может представлять для него опасность», — поделился своим восторгом биолог.

Вероятно, молодой гусь отстал от стаи и решил отдохнуть в петербургском парке. Прямо сейчас он активно щиплет травку и набирается сил.

«Не удивительно, что в черте Петербурга время от времени можно встретить диких гусей, ведь через наш город проходит крупнейший в Европе Беломоро-Балтийский миграционный путь птиц. Трава здесь, судя по всему, питательная», — поделился наблюдениями Глазков.

Биолог отметил, что еду птица чередует с отдыхом и при этом не забывает ухаживать за своими перьями. На ночь гусь из соображений безопасности перебирается на воду, а после отдыха и пополнения жировых запасов он отправится на зимовку в Западную Европу.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что биолог Глазков призвал петербуржцев не колотить палками диких лисиц.