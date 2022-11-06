После снегопада на Московском шоссе массовое ДТП: столкнулись не менее 10 машин

Водители отметили первый снегопад и День жестянщика на Московском шоссе в Шушарах. Ремонтировать машины придется 10 автомобилистам.

По сообщениям очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», к мокрой проезжей части после снегопада были готовы не все. Московское шоссе стало местом массового ДТП, в котором столкнулись не менее 10 машин. Авария произошла в направлении центра Петербурга. О пострадавших не сообщается.

В комментариях пользователи поздравляют водителей, которые не успели «переобуться» с Днем жестянщика.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», авария собрала полуторакилометровую бордовую пробку. Пользователи оставили на карте комментарий, что заняты правый и средний ряд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция начала проверку по факту смертельного ДТП на «Сортавале».