Полиция начала проверку по факту смертельного ДТП на «Сортавале»

На «Сортавале» авария унесла жизнь мужчины. Автомобиль опрокинулся в кювете.

В пятницу, 4 ноября, около семи вечера на 93-м километре автодороги А121 «СПб–Сортавала-Петрозаводск» зафиксировано смертельное дорожно-транспортное происшествие. Известно, что погиб водитель, не справившийся с управлением. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, 49-летний мужчина за рулем автомобиля марки Volkswagen двигался из города на Неве в направлении Приозерска. Он не справился с управлением, машина съехала правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Водитель скончался на месте происшествия от полученных травм. Правоохранители проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число пострадавших в ДТП под Кингисеппом увеличилось до 20. Известно, что после осмотра двое пострадавших остались в больнице.