Число пострадавших в ДТП под Кингисеппом увеличилось до 20

Число пострадавших в аварии на на 105 километре трассы «Нарва», где пассажирский автобус столкнулся с грузовиком «КамАЗ» возросло до 20 человек.

По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб – водитель автобуса, ещё 20 получили травмы различной тяжести. Известно, что после осмотра двое пострадавших остались в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Грузовик в результате столкновения перевернулся и загорелся, у автобуса серьезно повреждена передняя часть. Известно, что пассажирский транспорт направлялся из Северной столицы в Ригу.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что туристический автобус «Петербург — Рига» столкнулся в Ленобласти с КамАЗом.