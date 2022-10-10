Туристический автобус «Петербург — Рига» столкнулся в Ленобласти с КамАЗом

На трассе в Кингисеппском районе произошла смертельная авария. Столкнулись автобус, направлявшийся из Риги в Петербург и грузовик «КамАЗ».

Авария произошла в понедельник, 10 октября, на 105 км трассы «Нарва». По предварительным данным, в результате столкновения один человек скончался на месте. Еще 14 получили травмы различной тяжести, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Движение транспорта на данном участке дороги ограничено.

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