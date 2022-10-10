Автомобили «Мазда» и «ВАЗ» сгорели в Выборгском районе

В Петербурге в Выборгском районе сгорели два автомобиля.

По данным ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, возгорание случилось около 4:30 по адресу Толубеевский проезд, 14/1. В легковом автомобиле «ВАЗ» горел моторный отсек и салон, а в рядом стоящей «Мазде» — салон и багажный отсек.

Возгорание удалось потушить к 5:00 при помощи 10 человек и 2 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали. Причины произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Приморском районе Петербурга загорелась двухкомнатная квартира. Пожар потушили быстро, однако пламя все равно успело нанести увечья женщине.