Из полыхавшей двушки на Ильюшина в больницу увезли пострадавшую в огне петербурженку

В Приморском районе Петербурга загорелась двухкомнатная квартира. Пожар потушили быстро, однако пламя все равно успело нанести увечья женщине.

По информации пресс-службы петербургского отдела МЧС, 9 октября в 11:23 спасателям поступило сообщение о пожаре в доме на улице Ильюшина.

Прибывшие на место специалисты МЧС выяснили, что загорелась 2-х комнатная квартира — в комнате площадью 15 кв. метров горела обстановка на площади 3 кв.метра. Тушить пожар приехало 4 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Через 20 минут спасателям удалось полностью потушить пожар. От пламени успела пострадать петербурженка — ее на скорой помощи увезли в больницу. О том, в каком состоянии находится пострадавшая сейчас, ничего нее известно.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в полыхающем доме из СНТ «Березка» сгорел 72-летний пенсионер.