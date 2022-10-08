В полыхающем доме из СНТ «Березка» сгорел 72-летний пенсионер

В Гатчинском районе Петербурга сгорел частный дом вместе с хозяином. Мужчина обгорел настолько сильно, что установить его личность не представлялось возможным.

Как стало известно Gazeta.SPb, 07 октября в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме СНТ «Березка» в Гатчинском районе Ленобласти.

После тушения пожара в одноэтажном частном доме спасатели обнаружили в одной из комнат у печной трубы труп неизвестного мужчины — он обгорел настолько сильно, что спасатели не смогли установить ни пол, ни возраст.

Прибывшие на место правоохранители установили, что погибший предположительно являлся 72-летним собственником дома.

Труп мужчины направили в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге после пожара в частном доме госпитализировали женщину.