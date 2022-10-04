В Петербурге после пожара в частном доме госпитализировали женщину

В Петербурге после пожара в частном доме госпитализировали женщину
Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Петербурге женщину пострадавшую при пожаре в частном доме увезли в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сегодня, 4 октября, в Приморском районе на улице Глухариной, 35 загорелся одноэтажный дом. Происходило горение кровли по всей площади.

Пожар удалось ликвидировать спустя час, силами 10 человек и 2 единиц техники. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что полиция Петербурга проведет проверку по факту ДТП со школьным автобусом, в котором пострадали 4 ребенка.

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В Петербурге после пожара в частном доме госпитализировали женщину
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