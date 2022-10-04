Полиция Петербурга проведет проверку по факту ДТП со школьным автобусом, в котором пострадали 4 ребенка

Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП со школьным автобусом в Тосненском районе Ленобласти.

По информации прокуратуры Петербурга, 4 октября около 8 часов у СНТ «Родничок» в Ленобласти школьный автобус, перевозивший детей в школу, столкнулся с легковым автомобилем «СААБ».

Во время ДТП в автобусе находилось 22 ребёнка 4 из которых получили травмы легкой и средней тяжести. Пострадавших отвезли в больницу. По предварительным данным, оба водителя также получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы

Правоохранители проведут проверку и установят все обстоятельства произошедшего, в том числе оценят работу образовательной организации по обеспечению подвоза школьников к месту учебы.

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