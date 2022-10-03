ДТП с фурами перекрыло Московское шоссе

На Московском шоссе произошла серьезная авария с участием двух фур.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в ВКонтакте, в аварии приняли участие две фуры. Они столкнулись у ГМ «Лента» в направлении Москвы, ночью.

Также очевидцы сообщают, что водители с серьезными травмами были госпитализированы. Один из них – гражданин Эстонии. Информация о пострадавших, а также причины аварии уточняются.

Движение ограничено, автомобилисты с трудом объезжают грузовики. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», на месте аварии до сих пор наблюдается пробка, причем в обе стороны.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Ломоносове ночью сгорели «Ягуар» и «Мерседес».