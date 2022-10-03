В Ломоносове ночью сгорели «Ягуар» и «Мерседес»

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Jaguar и Mercedes сгорели в Ломоносове минувшей ночью. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Пожар произошел в Петродворцовом районе Петербурга минувшей ночью.

Ночью, 3 октября, в 01:47 поступила сообщение о возгорании. Спасатели выдвинулись по адресу улица Федюнинского, 16. На месте они обнаружили припаркованные рядом автомобили «Ягуар» и «Мерседес», которые охватил огонь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

«Ягуар» выгорел полностью, у «Мерседеса» оплавилось переднее крыло. Удалось ликвидировать пожар в 02:16, с помощью 10 человек и 2 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали. Причины произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что хлебнувший кипятка из чайника пятилетний петербуржец попал в реанимацию по недосмотру родителей

"Мерседес" "Ягуар" автомобильный пожар


 

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