Хлебнувший кипятка из чайника пятилетний петербуржец попал в реанимацию по недосмотру родителей

Хлебнувший кипятка из чайника пятилетний петербуржец попал в реанимацию по недосмотру родителей
Фото: unsplash

В Кировском районе Петербурга невнимательность родителей сыграла злую шутку с малышом, решившим напиться кипятка из чайника. Ребенок обварил себе рот и глотку — его увезли в реанимацию.

Как стало известно Gazeta.SPb, днем 1 октября в детскую городскую больницу бригада скорой помощи привезла из квартиры на улице Портной пятилетнего мальчика в тяжелом состоянии.

У малыша диагностировали термический ожог рта и глотки — с такими травмами его сразу же госпитализировали в реанимацию. В каком состоянии ребенок находится сейчас, неизвестно.

Прибывшие на место происшествия правоохранители опросили мать пострадавшего. По ее словам, мальчик выпил из чайника кипяток, пока родители отвлеклись.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что жительница Мурино нашла одиннадцатимесячную дочь мертвой в детской кроватке. Специалисты зафиксировали «синдром внезапной смерти».

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