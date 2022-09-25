Жительница Мурино нашла одиннадцатимесячную дочь мертвой в детской кроватке

У малышки одной из семей Всеволожского района специалисты зафиксировали «синдром внезапной смерти». Девочку нашли мертвой в детской кроватке.

Как стало известно Gazeta.SPB, 24 сентября около 10:21 в экстренные службы поступило сообщение от неотложной помощи. Оказалось, что в Мурино на шоссе Лаврики скончался маленький ребенок.

Специалисты прибыли на место и поговорили с родственниками одиннадцатимесячной девочки. По словам 28-летней матери, которая сейчас находится в декретном отпуске, она обнаружила свою маленькую дочь без признаков жизни в детской кроватке.

Известно, что погибшая не болела, а 15 сентября ей сделали плановые прививки. Девочка проживала с матерью и 29-летним отцом, который работает на заводе «Силовые машины». Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе на улице Авиаконструкторов женщина наткнулась на труп несовершеннолетнего сына.