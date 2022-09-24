На Авиаконструкторов женщина обнаружила бездыханное тело 17-летнего сына

В Приморском районе Санкт-Петербурга в собственной квартире на улице Авиаконструкторов женщина наткнулась на труп несовершеннолетнего сына.

Мать нашла 17-летнего мальчика около 07:55 утра 23 сентября. Как стало известно Gazeta.SPB, на трупе не было внешних признаков насильственной смерти. Предположительно, одиннадцатиклассник скончался от отравления наркотическим средством.

Известно, что 46-летняя мама погибшего работает руководителем отдела компании, занимающейся производством электромонтажных работ. 49-летнйи отец официально не трудоустроен. Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъято порошкообразное вещество. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в четверг к петербургским врачам пришел подросток с сильно поврежденным глазом. Выяснилось, что мальчик пострадал от рук друга с ножом.