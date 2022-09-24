В Петербурге у мальчика вытек глаз из-за друга с ножом

В Петербурге у мальчика вытек глаз из-за друга с ножом. Фото: Pxhere

В Петербурге у мальчика вытек глаз из-за друга с ножом. Фото: Pxhere

Поздно вечером в четверг к петербургским врачам пришел пациент с сильно поврежденным глазом. Выяснилось, что подросток пострадал от рук друга с ножом.

Как стало известно Gazeta.SPB, семиклассник с Выборгского района обратился в травмпункт на Литейном проспекте самостоятельно. Оттуда медики перевели его в детскую городскую больницу №19. Ребенок в тяжелом состоянии был помещен на отделение офтальмологии.

У 14-летнего пострадавшего диагностировали открытую травму левого глаза и проникающее ранение с выпадением радужной оболочки. По словам 35-летней матери подростка, 22 сентября около 18:00 в лифте дома на Сиреневом проспекте мальчику попал в глаз ножом друг 2008 года рождения.

По факту произошедшего проводится проверка. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге медики не смогли спасти ребенка, который по недосмотру матери забрался на гору с песком в деревне Замостье Гатчинского района. Мальчик скончался в больнице.