Мальчик, которого засыпало песком в Замостье, спустя месяц скончался на больничной койке

Мальчик, которого засыпало песком в Замостье, спустя месяц скончался на больничной койке
Мальчик, которого засыпало песком в Замостье, спустя месяц скончался на больничной койке. Фото: Pxhere

Петербургским врачам не удалось спасти ребенка, который по недосмотру матери забрался на гору с песком в деревне Замостье Гатчинского района.

Инцидент произошел месяц назад днем на территории карьера. После того, как двенадцатилетний мальчик забрался на гору с песком, он не удержался, упал вниз и был зарыт. Тогда его удалось достать и привезти в больницу в тяжелом состоянии, но, как стало известно Gazeta.SPB, спасти жизнь ребенку не удалось.

У пострадавшего была диагностирована аспирация песком. В Детской клинической больнице Петербурга ребенок скончался 19 сентября.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Известно, что семья мальчика на учете в ПДН не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе сгорел деревянный дом. При пожаре погибла маленькая девочка, а ее старшего брата и отца госпитализировали.

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