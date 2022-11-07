Петербург вошел в топ-5 городов России с самой высокой стоимостью «счастья»

Жителям Санкт-Петербурга для счастья понадобится 197 тыс. рублей в месяц. При этом общероссийский показатель вырос вплоть до 205 тысяч.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, какое количество денег потребуется среднестатистическому россиянину, чтобы почувствовать себя счастливым. Так, например, жителю Санкт-Петербурга понадобится 197 тыс. рублей – один из самых высоких показателей в стране.

Также отмечается, что за последние шесть месяцев счастье россиян подорожало почти на 8%: со 190 тыс. рублей в месяц до 205. При этом мужчины оказались более требовательными, чем женщины: если первым для счастья понадобится 226 тысяч, то вторым будет достаточно 182.

Как показало исследование, на стоимость «счастья» соответствующим образом влияет уровень доходов: гражданам с зарплатой до 50000 рублей в месяц для счастья достаточно 160 тысяч рублей, а тем, кто зарабатывает от 80000 рублей, понадобится уже около 255 тысяч.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что каждый пятый россиянин мечтает посетить Санкт-Петербург.