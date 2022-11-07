Минобрнауки увеличит часть именных стипендий

Минобрнауки предложило повысить некоторые именные стипендии до 15 и 20 тысяч рублей

Министерство образования и науки Российской Федерации предложило повысить некоторые именные стипендии для и студентов и аспирантов до 15 и 20 тысяч рублей соответственно.

«Минобрнауки России намерено повысить размер некоторых именных стипендий до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч рублей для аспирантов, а также увеличить количество указанных выплат до десяти», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Также отмечается, что финансировать все перечисленные степендии будут в рамках в рамках Государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в России появится пул обязательных учебников. При этом учебные пособия будут включаться в федеральный перечень бессрочно. Это необходимо для создания стабильной и единой образовательной среды.