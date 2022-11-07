В России появится пул обязательных учебников

В России появится пул обязательных учебников
Фото: pxhere

Новый высококачественный пул учебников по предметам, обязательным к изучению, появится в Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

«За счет перечисленных выше процедур (формирование технического задания профессионалами, подготовка учебника квалифицированным авторским коллективом, «усиленного экспертного фильтра», прохождение через Научно-методический совет по учебникам) предполагается создание нового высококачественного пула учебников и пособий по обязательным учебным предметам», – цитирует обращение пресс-службы РИА Новости.

Также отмечается, что учебники и учебные пособия будут включаться в федеральный перечень бессрочно. Это необходимо для создания стабильной и единой образовательной среды.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Петербурге предварительно разрешили тратить материнский капитал на образование у ИП.

минпросвещения образование учебники


 

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