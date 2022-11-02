В Петербурге предварительно разрешили тратить материнский капитал на образование у ИП

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении утвердило законопроект, расширяющий сферу применения регионального материнского капитала. Теперь его можно будет использовать для оплаты образования.

Средства могут быть использованы для получения ребенком из многодетной семьи в возрасте до 23 лет образования, в том числе у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию. Действующая редакция закона предусматривает только образовательные организации.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания, законопроект был подготовлен депутатами Всеволодом Беликовым, Андреем Малковым, Анастасией Мельниковой и Александром Ржаненковым.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что ЗакС во втором чтении принял поправки в бюджет Петербурга на 2022 год. Первая предусматривает увеличение доходной части бюджета до 1,107 триллиона рублей, а расходной – до 10,06 триллиона.