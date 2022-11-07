В Петербурге с 9 ноября ограничат движение в трех районах

В трех районах Санкт-Петербурга с 9 ноября будет ограничено движение транспорта. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой администрации города.

Ограничения коснутся Красносельского района, где из-за строительства газопровода водители столкнутся с неудобствами в период с 9 ноября по 20 января 2023 года на Стрельнинском и Аннинском шоссе.

Из-за этого, с 9 по 19 ноября будет перекрыто движение на Стрельнинском шоссе (Торики) от Аннинского шоссе до административной границы города.

Также в Пушкинском районе до 12 декабря нельзя будет проехать по Колпинскому шоссе, со стороны Софийской улицы и у Московского шоссе в Шушарах.

Кроме того, закроют проезд во Фрунзенском районе с 9 по 10 ноября: на Южном шоссе в направлении от Маневрового проезда до железной дороги.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге завершили подготовку общественного транспорта к зиме.