В Петербурге подготовили общественный транспорт к зиме

В Санкт-Петербурге провели комплекс мероприятий по подготовке общественного транспорта к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столице.

«Все автобусы, работающие на маршрутной сети, прошли сезонное техобслуживание и подготовлены к холодам», – уточнили в сообщении.

В общей сложности были подготовлены подготовили более 240 единиц автомобильной техники, 30 снегоочистительных вагонов, почти 70 снегоуборочных машин и свыше сотни индивидуальных тепловых пунктов.

Также отмечается, что водители прошли специальную обучение по управлению транспортом в условиях гололеда, тумана и снежных заносов. При этом специалистам рассказали о тонкостях обслуживания газомоторного транспорта в осенне-зимний период.

Кроме того, ГКУ «Организатор перевозок» заключил контракты на очистку территорий 89 отстойно-разворотных площадок от снега и льда. Соответствующее внимание было уделено состоянию трасс для трамваев и троллейбусов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге переходят на новую систему уборки снега внутри кварталов.