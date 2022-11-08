В Петербурге пройдет премьера «Николай Некрасов. Мелодия сердца»

В Петербурге пройдет премьера «Николай Некрасов. Мелодия сердца». Произведение состоит из семи частей.

В Петербурге состоится мировая премьера «Николай Некрасов. Мелодия сердца». Это будет девятое по счету совместное мероприятие композитора Виктора Плешака и дирижера Дмитрия Хохлова. Произведение состоит из семи частей о разных этапах жизни поэта и его творчестве.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», чтецом выступит заслуженный артист России Антон Олейников. В премьере примут участие три хора и солисты крупных городских театров. Премьера пройдет 9 ноября в Большом зале Филармонии и 17 ноября в Зале Академической Капеллы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Алексей Франдетти покажет в Петербурге мюзикл «Обыкновенное чудо» с Иваном Ожогиным и Нонной Гришаевой в главных ролях. Главные роли исполнят Нонна Гришаева и Иван Ожогин.