В Петербурге задержали 13 человек по делу о барном мошенничестве на Рубинштейна

Полиция выявила подозреваемых в «барном деле» на Рубинштейна. Им вменяют создание преступного сообщества.

В Петербурге в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества) задержали 13 подозреваемых. Они могут иметь отношение к «барному делу» на улице Рубинштейна, где состоятельных мужчин спаивали в нескольких заведениях «паленым» спиртным и «разводили» на деньги с помощью «промо-моделей». Информацией об этом поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленобласти.

В отношении двоих организаторов, двоих старших управляющих, двоих руководителей моделей и администратора бара возбудили уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Также дело по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) завели против официанта, хостес и четырех «промо-моделей».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что На Рубинштейна накрыли бары, где «разводили» состоятельных мужчин.