Петербургский угрозыск выявил схему обмана посетителей ночных баров: ущерб составил 10,5 млн рублей, гаражи с производством «паленки» нашли на окраине

Состоятельных петербуржцев спаивали поддельным спиртным и соблазняли промо-моделями. Ущерб составил 10,5 млн рублей.

В Петербурге сотрудники уголовного розыска выявили схему обмана посетителей ночных увеселительных заведений. Организованная группа искала клиентов баров, готовых отдать миллионы рублей за угощение новых знакомых девушек коктейлем. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

В девяти заведениях работали управляющие и персонал, к которым были приставлены «промо-модели». Их жертвами были нетрезвые состоятельные мужчины. Посетителей отвлекали девушки, а в это время официанты подливали им поддельный алкоголь под видом дорогого и предоставляли счет до семи раз за вечер. Не обращать на это внимание пьяным гостям помогали модели-соучастницы.

В гаражах на улице Руставели преступники изготавливали спиртное для заведений. В период с августа 2021 по июнь 2022 года в полицию поступило 11 заявлений от жертв. Общий ущерб составил 10,5 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге осудили мошенника, отобравшего квартиру у блокадницы-инвалида.