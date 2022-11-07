В Петербурге осудили мошенника, отобравшего квартиру у блокадницы-инвалида

В Петербурге суд приговорил неоднократно судимого жителя Псковской области, обманом завладевший квартирой, находившейся в собственности у петербурженки-блокадницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Северной столице и Ленинградской области.

Весной 2020 года злоумышленник познакомился с жительницей Санкт-Петербурга, 1933 года рождения, инвалидом 2 группы и ветераном труда. Она проживала в квартире на Яхтенной улице, предоставленной ей как жительнице блокадного Ленинграда. Желая незаконно получить права на квартиру, осужденный втерся в доверие к женщине, после чего убедил ее приватизировать квартиру, поскольку это якобы уменьшит сумму коммунальных платежей.

В результате махинации пожилая женщина безвозмездно передала в собственность злоумышленнику свою квартиру. Сумма ущерба составила почти 5 млн рублей.

27 марта 2021 года мошенника задержали. Следующие 3 года он проведет в исправительной колонии общего режима.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Колпино мошенник получил от пенсионерки больше 1,7 млн рублей.