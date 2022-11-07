В Колпино мошенник получил от пенсионерки больше 1,7 млн рублей

В Колпино мошенник убедил пенсионерку отдать ему все свои личные сбережения, а также взять несколько кредитов. Сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.spb, в воскресенье, 6 ноября, к полицейским обратилась жительница Колпино, 1954 года рождения. По ее словам, в период со 2 по 3 ноября ей звонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он убедил пенсионерку в том, что некие лица пытались оформить кредит на ее имя.

Чтобы этого не происходило в дальнейшем, женщина должна была взять кредит. Поверив мошеннику, она взяла кредит на сумму 495 000 рублей в отделении «Почта Банка», после чего оформила еще один на сумму 704 000 рублей в отделении ПАО «Совкомбанк».

Полученные средства она перевела злоумышленнику через банкомат в ТЦ «Лента», после чего в личном кабинете «Банк Хоум кредит» перевела собственные денежные средства в размере 525 000 рублей.

Общая сумма ущерба составила 1 724 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что пенсионерка из Калининского района перевела на «безопасный счет» мошенников деньги и взяла кредит. Ущерб составил 1,1 млн рублей.