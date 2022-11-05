Пенсионерка из Калининского района перевела на «безопасный счет» мошенников деньги и взяла кредит: ущерб составил 1,1 млн рублей

Петербургская пенсионерка отдала мошенникам более миллиона рублей. Женщина также взяла кредит.

В пятницу, 4 ноября, в полицию Калининского района Петербурга обратилась пожилая местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенников. Ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей Центробанка, после чего предложила перевести деньги на якобы безопасный счет и взять кредит.

Как стало известно Gazeta.SPb, старушка согласилась и перевела средства. Ущерб оценивается в 1 143 568 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге из-за жалобы на мошенничество при реновации возбудили уголовное дело. в рамках программы реновации предполагался снос 163 многоквартирных домов. По данным следствия, в период с 2009 по 2020 год неизвестные от имени компании ООО «СПб Реновация» подали заявки на участие в аукционах, организованных Фондом имущества Санкт-Петербурга.