В Петербурге из-за жалобы на мошенничество при реновации возбудили уголовное дело

Жалоба от жителей микрорайона «Нарвская застава» с возражениями по поводу программы реновации, убедила главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина провести проверку. По итогам экспертизы, выявившей нарушение прав граждан, возбудили уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, в рамках программы реновации предполагался снос 163 многоквартирных домов. Проверка, инициированная Александром Бастрыкиным привела к возбуждению уголовного дела по факту превышения должностных полномочий при проведении аукциона и признании домов аварийными.

По данным следствия, в период с 2009 по 2020 год неизвестные от имени компании ООО «СПб Реновация» подали заявки на участие в аукционах, организованных Фондом имущества Санкт-Петербурга. Не имея намерения и возможности вести предпринимательскую деятельность и выполнять свои обязательства, мошенники планировали обманным путем получить права на недвижимость. В том числе, на «Нарвскую заставу».

Злоумышленники стали победителям аукционов, после чего заключили и продлили договоры о развитии территорий до 2029 года. Так они получили право безвозмездно приобрести в собственность или аренду земельные участки.

Правоохранители проводят обыски по данному делу, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что суд Санкт-Петербурга прекратил дело против закона о реновации.